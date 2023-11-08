Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

Правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабинета министров по отправке на Украину пакета помощи на 40,3 миллиона евро, в который были включены боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо, занявший этот пост после выборов, заявил, что его страна больше не будет оказывать военную помощь Украине. По его мнению, Словакия также не должна поддерживать заявку Украины на членство в НАТО. При этом он пообещал оказать Киеву гуманитарную помощь, а также поддержку в будущем восстановлении.