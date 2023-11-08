В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России

Комментируя слухи о том, что Примадонна может вернуться на сцену, он указал, что при наличии правовых оснований эти выступления следует запретить. Парламентарий отметил, что если певица позволила себе какие-то высказывания против России и российской армии, то за это предусмотрено наказание. Шолохов указал, что даже если оснований для запрета концертов нет, то вряд ли эти шоу будут пользоваться успехом.