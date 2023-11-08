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В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что концерты народной артистки СССР Аллы Пугачёвой не будут пользоваться большим спросом, сообщает NEWS.ru.

В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России
© РИА Новости

Комментируя слухи о том, что Примадонна может вернуться на сцену, он указал, что при наличии правовых оснований эти выступления следует запретить. Парламентарий отметил, что если певица позволила себе какие-то высказывания против России и российской армии, то за это предусмотрено наказание. Шолохов указал, что даже если оснований для запрета концертов нет, то вряд ли эти шоу будут пользоваться успехом.

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«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачёва даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом», - заключил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева собирается вернуться на российскую сцену, продюсеры артистки активно ищут ей концерты на новогодний период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».