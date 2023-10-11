Пока вы не уснули: ядерные риски войны Израиля и ХАМАС, обращение премьера Ирака к Путину

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В МАГАТЭ заявили о ядерных рисках войны Израиля и ХАМАС

DPA/TACC

Замглавы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Михаил Чудаков заявил, что в организации обеспокоены ядерными рисками на Ближнем Востоке: эффект обстрела израильского ядерного объекта был бы сравним со взрывом «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости.

Чудаков подчеркнул, что в Израиле есть исследовательские реакторы.

«Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива [и будет создан эффект «грязной бомбы» - прим.ред.], - заявил замглавы МАГАТЭ.

Премьер Ирака обратился к Путину из-за Израиля и Палестины

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в прекращении огня между Израилем и Палестиной. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», - заявил премьер-министр Ирака.

Мухаммед ас-Судани также подчеркнул, что последствия текущих событий сложно предсказать.

в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

За последние сутки ВСУ потеряли сотни военнослужащих убитыми и ранеными, американские системы М777, французскую гаубицу Caezar и 41 беспилотник. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.

На Купянском направлении силы РФ отразили десять контратак штурмовых украинских бригад и «активными действиями улучшили положение по переднему краю». Потери ВСУ на этом направлении за 24 часа составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские силы потеряли танк и два автомобиля.

Израиль оградил сектор Газа закрытой военной зоной

Израиль создал по периметру сектора Газа закрытую военную зону, любое проникновение через которую запрещено, передает РИА Новости. Выбраться из региона теперь возможно лишь через границу с Египтом, но граница уже сутки как закрыта после обстрела КПП «Рафах» армией Израиля.

Морские подступы в регионе заблокированы Израилем еще 16 лет назад.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняла, что не призывала жителей сектора Газа выезжать из региона в Египет. В ЦАХАЛ указывали на отдельные зоны в палестинском анклаве, которые необходимо покинуть до того, как там начнутся обстрелы.

Киргизский парламент ратифицировал соглашение с РФ по объединенной системе ПВО

Депутатами киргизского парламента было ратифицировано соглашение с РФ о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа Киргизии.

По словам представителя пресс-службы, данный проект закона парламентарии одобрили сразу в трех чтения.

РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы сообщает, что на основании соглашения создается объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Киргизии.

Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе при помощи военной силы. Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели.

Как отметил глава государства, палестинская проблема находится в сердце каждого человека, исповедующего ислам.

Проблемы в регионе воспринимаются ими как проявление несправедливости, возведённой в невероятную степень, добавил президент.

Названы последствия утечки на газопроводе Balticconnector

Никто сильно не пострадает из-за утечки газа из финско-эстонского газопровода Balticconnector, даже если труба выйдет из строя на длительный срок, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Balticconnector — это труба, которая бежит по дну Балтийского моря, она соединяет Эстонию и Финляндию. При этом с обеих сторон на суше эта же труба соединяется с трубами, которые бегут из России. Это было сделано для того, чтобы Финляндия и страны Балтии через Эстонию могли делать переток газа, который идет из России», — рассказал аналитик.

США дали совет «Хезболле» по конфликту с Израилем

США и их союзники направили предупреждение ливанской группировке «Хезболла» на фоне продолжения нового витка палестино-израильского конфликта после нападения ХАМАС на еврейское государство, передает CNN. По информации телеканала, боевикам посоветовали не стремиться к эскалации конфликта в Израиле.

«США используют военные средства для сдерживания потенциального расширения войны, сообщили CNN многочисленные официальные лица США и люди, проинформированные об обсуждениях. Высокопоставленные чиновники администрации на данный момент не верят, что Хезболла присоединится к войне ХАМАСА против Израиля. Официальные лица считают, что предупреждения возымели действие, даже несмотря на некоторую эскалацию на границе», — говорится в сообщении.

Путин назвал подрыв "Северных потоков" актом терроризма

Danish Defence

Взрывы на "Северных потоках" являются актами международного терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Взорвали "Северные потоки". Никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейский стран.

Роналду грозит 99 ударов плетью, если он вновь посетит Иран за поцелуй художницы с ОВЗ

Португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде получения 99 ударов плетью. Наказание будет исполнено в том случае, если форвард вновь посетит Иран. Об этом сообщает Index HR.

По информации источника, причиной такого сурового наказания стало поведение португальца — Роналду обнял и поцеловал иранскую художницу после гостевого матча азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом» (встреча прошла 19 сентября, «Аль-Наср одержал победу со счётом 2:0), нарушив тем самым строгие законы страны.

Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор грибов

С четверга, 12 октября, вступает в силу закон, согласно которому, если у граждан найдут грибы, включенные в Красную книгу, их привлекут к уголовной ответственности. Об этом россиян предупредил адвокат Константин Александров в беседе с News.ru.