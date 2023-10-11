Премьер Ирака обратился к Путину из-за палестино-израильского конфликта
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в прекращении огня между Израилем и Палестиной. Об этом пишет РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», - заявил премьер-министр Ирака.
Мухаммед ас-Судани также подчеркнул, что последствия текущих событий сложно предсказать.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Израилем была начата военная операция против сектора Газа.
На пятый день противостояния Израиля и палестинской группировки ХАМАС количество жертв с обеих сторон выросло до почти 2300 человек. Глава правительственного информационного бюро сектора Газа Саламе Маруф заявил о том, что единственная в анклаве электростанция прекратила свою работу из-за отсутствия топлива. По его словам, в регионе гуманитарная катастрофа.