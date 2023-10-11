Киргизский парламент ратифицировал соглашение с РФ по объединенной системе ПВО
Депутатами киргизского парламента было ратифицировано соглашение с РФ о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа Киргизии.
По словам представителя пресс-службы, данный проект закона парламентарии одобрили сразу в трех чтения.
РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы сообщает, что на основании соглашения создается объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Киргизии.
Для этого Бишкеком будет предоставлен на период действия договора земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте, заявил собеседник.
Соответствующий договор был подписан между сторонами в столицы летом 2022 года.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Ленте.ру», что самыми перспективными системами противовоздушной обороны в мире являются российские С-400 и С-500. По его словам, их преимущество в том, что они более подвижны, более маневренные. Они рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО, уточнил специалист.