В МАГАТЭ заявили о ядерных рисках войны Израиля и ХАМАС

Замглавы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Михаил Чудаков заявил, что в организации обеспокоены ядерными рисками на Ближнем Востоке: эффект обстрела израильского ядерного объекта был бы сравним со взрывом «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости.

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Чудаков подчеркнул, что в Израиле есть исследовательские реакторы.

«Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива [и будет создан эффект «грязной бомбы» - прим.ред.], - заявил замглавы МАГАТЭ.

Ранее депутат израильского парламента Тали Готлив призвала использовать против ХАМАС баллистическую ракету «Иерихон-3», способную нести ядерную боеголовку, «пока не стало слишком поздно».