В МАГАТЭ заявили о ядерных рисках войны Израиля и ХАМАС
Замглавы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Михаил Чудаков заявил, что в организации обеспокоены ядерными рисками на Ближнем Востоке: эффект обстрела израильского ядерного объекта был бы сравним со взрывом «грязной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости.
Чудаков подчеркнул, что в Израиле есть исследовательские реакторы.
«Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива [и будет создан эффект «грязной бомбы» - прим.ред.], - заявил замглавы МАГАТЭ.
Ранее депутат израильского парламента Тали Готлив призвала использовать против ХАМАС баллистическую ракету «Иерихон-3», способную нести ядерную боеголовку, «пока не стало слишком поздно».
Официально Израиль не подтверждал, что обладает ядерным оружием. По разным оценкам, страна может иметь до 400 единиц такого оружия и, вероятно, обладает стратегической ядерной триадой (наземными, воздушными и подводными средствами доставки ядерного оружия).