«Израиль создан, как известно, а Палестина как государство суверенное так и не состоялось в силу самых разных обстоятельств. Более того, часть земель, которые палестинцы считают частью исконно палестинскими, она занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — сказал Путин.