Израиль изолировал сектор Газа

Израиль создал по периметру сектора Газа закрытую военную зону, любое проникновение через которую запрещено, передает РИА Новости. Выбраться из региона теперь возможно лишь через границу с Египтом, но граница уже сутки как закрыта после обстрела КПП «Рафах» армией Израиля.

Морские подступы в регионе заблокированы Израилем еще 16 лет назад.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняла, что не призывала жителей сектора Газа выезжать из региона в Египет. В ЦАХАЛ указывали на отдельные зоны в палестинском анклаве, которые необходимо покинуть до того, как там начнутся обстрелы.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие. Он также подчеркнул, что бойцы израильской армии нанесут ХАМАС беспрецедентный ответный удар.