Израиль изолировал сектор Газа

Израиль оградил сектор Газа закрытой военной зоной
Израиль создал по периметру сектора Газа закрытую военную зону, любое проникновение через которую запрещено, передает РИА Новости. Выбраться из региона теперь возможно лишь через границу с Египтом, но граница уже сутки как закрыта после обстрела КПП «Рафах» армией Израиля.
Морские подступы в регионе заблокированы Израилем еще 16 лет назад.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняла, что не призывала жителей сектора Газа выезжать из региона в Египет. В ЦАХАЛ указывали на отдельные зоны в палестинском анклаве, которые необходимо покинуть до того, как там начнутся обстрелы.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие. Он также подчеркнул, что бойцы израильской армии нанесут ХАМАС беспрецедентный ответный удар.
11 октября Минздрав Палестины сообщал, что около 60% пострадавших при обстрелах со стороны ЦАХАЛ — это женщины и дети. К полудню 11 октября в секторе Газа зафиксировано 1055 погибших и 5184 раненых. На Западном берегу погибли в ходе боевых действий 23 человека, а 130 были ранены.