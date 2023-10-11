Названы последствия утечки на газопроводе Balticconnector

То есть при закрытии этой трубы Финляндия пострадает несильно, потому что уже к этому моменту у них есть построенные небольшие СПГ-терминалы. Дефицит будет минимальным. Страны Балтии тоже, скорее всего, мало пострадают, потому что Эстония, Литва и Латвия сейчас подключены к польской трубе, то есть к общей европейской системе, откуда, если вдруг что, могут брать газ. Более того, в Клайпеде стоит огромная плавучая установка по регазификации СПГ Владимир Демидов