Путин назвал подрыв "Северных потоков" актом терроризма
Взрывы на "Северных потоках" являются актами международного терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Взорвали "Северные потоки". Никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейский стран. Это же явный акт международного терроризма, судя по всему, на государственном уровне. Потому что просто так какая-то команда людей, которая вдруг решила взорвать газопроводы, самостоятельно, без поддержки на государственном уровне такой акт совершить не могла бы"- сказал он.