За последние сутки ВСУ потеряли сотни военнослужащих убитыми и ранеными, американские системы М777, французскую гаубицу Caezar и 41 беспилотник. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.

На Купянском направлении силы РФ отразили десять контратак штурмовых украинских бригад и «активными действиями улучшили положение по переднему краю». Потери ВСУ на этом направлении за 24 часа составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские силы потеряли танк и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская артиллерийская система М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab и установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены французская самоходная гаубица Caezar, три самоходные артиллерийские установки «Мста-С», установки «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30 и чешская реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, десять американских бронеавтомобилей MaxxPro и другую технику.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля. Удары были нанесены по американской системе М777, американской гаубице М109 Paladin, британской гаубице FH70, двум установкам «Мста-C» и по одной «Гвоздике».

На аэродроме в Днепропетровской области российские силы поразили украинский штурмовик Су-25, а в Николаевской области уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.