Пока вы не уснули: новый пункт базирования ВМФ РФ и прогноз роста экономики России

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В Абхазии появился пункт постоянного базирования ВМФ РФ

Россия и Абхазия подписали соглашение о размещении на абхазском побережье Черного моря нового пункта постоянного базирования ВМФ РФ. Об этом заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.

По его словам, российский малый ракетный корабль пришел в Абхазию в 30-летнюю годовщину «победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов» и в День независимости, которые отмечаются 30 сентября.

Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики по итогам года

Всемирный банк спрогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на 1,6% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обновленный экономический прогноз организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В 2025 году рост российской экономики замедлится до 0,9%, оценил Всемирный банк.

Накануне в ООН сообщили, что Россия — одна из немногих стран входящих в «Большую двадцатку», чей экономический рост ВВП предположительно ускорится в этом году и составит 2,2%.

Обломки ракеты обнаружили в Приднестровье

МВД Приднестровья

Обломки еще одной ракеты обнаружили в селе Гыска в Приднестровье, сообщает Telegram-канал "Первый Приднестровский".

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков рассказал, что в настоящее время эксперты собирают информацию.

Медведев возглавит новую комиссию СБ РФ по борьбе с угрозами биобезопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Ее возглавит зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, говорится в документе.

Этим же указом упразднена другая комиссия Совбеза, которую возглавлял Медведев - по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции переданы в новую структуру.

Компания Пригожина потеряла контракты на питание с Минобороны

Обеспечением питания в структурах Минобороны России будет вновь заниматься компания RBE Group, вместо ГК «Конкорд», которой ранее владел бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом стало известно «Коммерсанту» от близкого к RBE источника.

Детали контрактов и их общая сумма остаются неизвестными, подчеркнуло издание. По словам его собеседника, RBE уже приступила к найму новых сотрудников, а также арендовала офисы на 4,5 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Имперский дом» в Якиманском переулке в центре Москвы.

Представителю России не дали выступить на форуме ОБСЕ

Представителю российской делегации не позволили выступить на форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству, решение принял председательствующий на мероприятии представитель Канады, сообщил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат рассказал, что планировал выступить на заседании по вопросам нарушений международного гуманитарного права.

Европарламент заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в ЕС

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Европарламент принял резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что правительство страны «продемонстрировало свою решимость и свою способность» выполнять требования Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении. Депутаты парламента считают, что вступление Молдавии стало бы «геостратегической инвестицией» в сильную и единую Европу.

На Украине озвучили число пропавших без вести

Более 26 тысяч украинцев считаются на данный момент пропавшими без вести, среди них 15 тысяч военных. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, пишет РИА Новости.

По его словам, ведется соответствующий реестр, куда вносятся данные о каждом пропавшем.

СМИ: Турция призвала включить Россию в международные переговоры по Украине

Власти Турции выступают за присутствие России на международных переговорах, касающихся украинского кризиса, и уже призывали к этому на предыдущих встречах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе», - заявил собеседник агентства.

По его словам, позицию Турции поддержали не все ее партнеры. Какие именно страны выступили против участия России в переговорах, дипломат уточнять не стал.

Нобелевская премия по литературе досталась норвежскому писателю

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Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель Юн Фоссе. Об этом сообщается на сайте премии.

Награду решили вручить Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое».