СМИ: Турция призвала включить Россию в международные переговоры по Украине

Власти Турции выступают за присутствие России на международных переговорах, касающихся украинского кризиса, и уже призывали к этому на предыдущих встречах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе», - заявил собеседник агентства.

По его словам, позицию Турции поддержали не все ее партнеры. Какие именно страны выступили против участия России в переговорах, дипломат уточнять не стал.

Bloomberg ранее сообщило, что Турция планирует провести в конце октября встречу на международном уровне по урегулированию украинского кризиса. По данным агентства, участники встречи обсудят «идеи достижения прочного мира».