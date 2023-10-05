СМИ: Турция призвала включить Россию в международные переговоры по Украине
Власти Турции выступают за присутствие России на международных переговорах, касающихся украинского кризиса, и уже призывали к этому на предыдущих встречах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
«С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе», - заявил собеседник агентства.
По его словам, позицию Турции поддержали не все ее партнеры. Какие именно страны выступили против участия России в переговорах, дипломат уточнять не стал.
Bloomberg ранее сообщило, что Турция планирует провести в конце октября встречу на международном уровне по урегулированию украинского кризиса. По данным агентства, участники встречи обсудят «идеи достижения прочного мира».
В переговорах примут участие советники по национальной безопасности из разных стран, в том числе представитель Белого дома США Джейк Салливан. По данным Bloomberg, Турция хотела бы видеть на встрече представителя Пекина, но Россию на переговоры не пригласили. Участники переговоров обсудят мирный саммит, который Украина хочет провести позже в 2023 году и «формулу мира» президента Владимира Зеленского.