На Украине озвучили число пропавших без вести

Более 26 тысяч украинцев считаются на данный момент пропавшими без вести, среди них 15 тысяч военных. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, пишет РИА Новости.

«По состоянию на данный момент более 26 тысяч людей находятся в розыске и являются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч это гражданские и около 15 тысяч – военные», - пояснил Тимченко в эфире национального телемарафона.

По данным СК России, пленные украинские военнослужащие в ходе допросов заявили о том, что их вынуждали подписывать согласие на «добровольное оставление тел» на поле боя в случае их гибели, чтобы не платить компенсации родственникам. Там также отметили, что эта информация подтвердилась при осмотре мест происшествий на оставленных украинскими военными территориях, где проведены «захоронения погибших без погребения».