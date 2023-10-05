Европарламент заявил о готовности к переговорам с Молдавией о вступлении в ЕС

Европарламент принял резолюцию с призывом начать официальные переговоры с Молдавией о членстве в Евросоюзе до конца этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

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В документе отмечается, что правительство страны «продемонстрировало свою решимость и свою способность» выполнять требования Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении. Депутаты парламента считают, что вступление Молдавии стало бы «геостратегической инвестицией» в сильную и единую Европу.

При этом в ЕП рассчитывают, что Молдавия продолжит реформы не только для вступления в союз, но и с целью улучшения уровня жизни собственных граждан.