Медведев возглавит новую комиссию Совбеза

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Ее возглавит зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, говорится в документе.

Этим же указом упразднена другая комиссия Совбеза, которую возглавлял Медведев - по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции переданы в новую структуру.

Документом также утверждаются функции новой комиссии. В их числе - оценка угроз биологической безопасности, организация научных исследований в сфере развития биотехнологий, формирование госполитики в области биобезопасности, разработка мер по предупреждению и устранению биологических угроз, международное сотрудничество в области развития биотехнологий и обеспечения биобезопасности, а также противодействие политике иностранных государств, представляющих угрозу национальным интересам России.

Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода, при необходимости - чаще.