Представителю российской делегации не позволили выступить на форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству, решение принял председательствующий на мероприятии представитель Канады, сообщил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат рассказал, что планировал выступить на заседании по вопросам нарушений международного гуманитарного права.

«В последний момент председательствующий, который представляет Канаду, сказал, что не разрешает, чтобы выступал эксперт из России», – сообщил Мирошник РИА «Новости».

Мотивация такого решения, по словам российского дипломата, была «более чем абсурдная». Так, председательствующий заявил, что представителя России якобы «недостаточный уровень квалификации по международному гуманитарному праву».

При этом представителю Украины всегда предоставляется возможность выступить, указал Мирошник.

По его словам, председательствующая сторона боится, что представитель от России расскажет нечто такое, что «не нужно знать западной общественности» или что может «смутить людей и государства», которые поставляют киевскому режиму вооружения.

Заказчики преступлений на территории в зоне СВО на целом ряде международных площадок не брезгуют вообще никакими возможностями, заключил посол МИД России.

Напомним, ранее Россия официально бойкотировала варшавскую конференцию в области человеческого измерения, которую созывало председательство ОБСЕ.