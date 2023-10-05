Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель Юн Фоссе. Об этом сообщается на сайте премии.

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Награду решили вручить Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое».

Юн Фоссе - литературовед по образованию и драматург, чьи пьесы идут в ведущих театрах мира. За пьесу «Имя» ему была присуждена премия Генрика Ибсена. Помимо пьес, Фоссе пишет рассказы, стихи и книги для детей. Газета The Telegraph включала его в рейтинг ста ныне живущих гениев.

Первые романы Фоссе («Красное, черное», «Запертая гитара») были написаны с использованием приема потока сознания, а в своих пьесах драматург рассказывает о простых людях, любви, ревности и попытках выстроить отношения с близкими.