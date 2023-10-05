В Абхазии появился пункт постоянного базирования ВМФ РФ

Россия и Абхазия подписали соглашение о размещении на абхазском побережье Черного моря нового пункта постоянного базирования ВМФ РФ. Об этом заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.

По его словам, российский малый ракетный корабль пришел в Абхазию в 30-летнюю годовщину «победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов» и в День независимости, которые отмечаются 30 сентября.

«Мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — пояснил Бжания.

Аслан Бжания подчеркнул, что Москва также поддерживает Сухум, позволяя абхазским специалистам повышать квалификацию в российских учебных заведениях.

Глава Абхазии отметил, что взаимодействие между государствами в сфере военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности обеих стран.