Пока вы не уснули: обещание Токаева по санкциям против РФ и встреча Путина с Кадыровым

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Армения обратилась к России с предложением по Римскому статуту

Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом со ссылкой на представителя Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян пишет ТАСС.

Токаев пообещал соблюдать санкции против России

Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Названы последствия поставок Украине кассетных ATACMS

Wikipedia Commons

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что США решились на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Авторы портала The Drive допустили, что Киев может получить ракеты с кассетными боеприпасами, которые ВСУ попытаются использовать для атак по стоянкам российских самолетов и системам ПВО.

Представитель администрации США ранее рассказал телеканалу NBC News и газете The Wall Street Journal, что президент Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему «небольшую партию» ATACMS. По данным источника WSJ, ракеты будут поставлены в ближайшие недели. Financial Times написала, что оснащены они могут быть кассетными боеголовками.

Эстония предложила ЕС ввести полный запрет на транзит товаров в Россию

Правительство Эстонии одобрило в качестве предложения по двенадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза введение полного запрета на транзит товаров в Россию. Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заметил, что необходимо продолжать ужесточать санкции против России и усложнять их обход.

Киев попытался оправдать эсэсовцев после скандала в Канаде

Скриншот

Минкульт Украины не считает, что бывшие участники дивизии СС «Галичина» придерживаются нацистских взглядов. Такую точку зрения ведомство отразило в официальном документе в попытках оправдать эсэсовцев после скандала с одним из них в Канаде, передает «РИА Новости».

США заподозрили в использовании термоядерной бомбы при взрыве «СП»

Danish Defence

Сигнатура взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была похожа на сигнатуру мини-термоядерной бомбы, которая могла быть использована лишь американскими военными. Об этом заявил ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», передает Sputnik France.

Ученый утверждает, что взрыв произошел из-за бомбы с мощностью от 1 до 5 килотонн, а сама бомба была зафиксирована в тщательно выбранном месте, обращенном к побережью Швеции, с целью перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Браун основывает свои предположения на данных, задокументированных при ядерных подземных испытаниях северокорейского ядерного оружия, которые он сравнил со сведениями европейских сейсмологов.

Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции

Посольство России в Швеции сообщило, что в МИД королевства была направлена нота из-за акта вандализма в отношении камня, установленного в 2015 году в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере Швеции.

В сообщении говорится, что он «был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима».

Кадыров сообщил подробности встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике, а также обсудил с главой государства участие чеченских бойцов в специальной военной операции (СВО). Подробности встречи политик раскрыл в Telegram.

Скончался исполнитель роли Дамблдора Майкл Гэмбон

kino-teatr.ru

Скончался британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Как сообщает ITVX, он умер в возрасте 82 лет.

Как рассказали его родные представителям СМИ, Гэмбон ушел из жизни в больнице в окружении своей жены Энн и сына Ферлюса. Причиной стала пневмония.

Восьмая страна присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России

Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России. Об этом сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.