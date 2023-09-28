Скончался исполнитель роли Дамблдора Майкл Гэмбон

Скончался британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Как сообщает ITVX, он умер в возрасте 82 лет.

Как рассказали его родные представителям СМИ, Гэмбон ушел из жизни в больнице в окружении своей жены Энн и сына Ферлюса. Причиной стала пневмония.

«Мы просим вас уважать нашу частную жизнь в это болезненное время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любви», — заявили близкие поклонникам актера.

Напомним, что Гэмбон родился 19 октября 1940 года в городе Кабра, Ирландия. Его карьера пошла на взлет после того, как он поступил на работу в Британский Национальный театр. В кино он начал сниматься с 1965 года, успев сыграть более 40 ролей в фильмах и сериалах.