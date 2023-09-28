Сигнатура взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была похожа на сигнатуру мини-термоядерной бомбы, которая могла быть использована лишь американскими военными. Об этом заявил ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», передает Sputnik France.

Ученый утверждает, что взрыв произошел из-за бомбы с мощностью от 1 до 5 килотонн, а сама бомба была зафиксирована в тщательно выбранном месте, обращенном к побережью Швеции, с целью перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Браун основывает свои предположения на данных, задокументированных при ядерных подземных испытаниях северокорейского ядерного оружия, которые он сравнил со сведениями европейских сейсмологов.

Сравнение имеющейся информации, полученной в результате тщательно задокументированных ядерных испытаний КНДР, в том числе проведенных Институтом физики мира Колумбийского университета в США, демонстрирует практически идентичные спектры.

Браун подчеркнул, что такое явление, высвободив энергию и величину подобной величины, не могло быть произведено зарядом эквивалентом всего 500 кг тротила.

До этого британская газета Guardian писала, что норвежские ученые зафиксировали не менее четырех взрывов на «Северных потоках».