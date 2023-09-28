Кадыров сообщил подробности встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике, а также обсудил с главой государства участие чеченских бойцов в специальной военной операции (СВО). Подробности встречи политик раскрыл в Telegram.

По словам Кадырова, он отчитался о работе над оснащением участников спецоперации снаряжением и медикаментами, добавив, что в дополнение к федеральным выплатам добровольцам из республики установили региональные. Также он сообщил Путину, что населению занятых Россией территорий и военнослужащим из Чечни было отправлено более 23 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Глава Чечни добавил, что обратился к Путину за помощью в решении ряда социально-экономических вопросов, на что президент ответил согласием.

«Да, были другие вопросы, которые были подняты на встрече. Об этом чуть позже», — написал Кадыров.