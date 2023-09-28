Армения обратилась к России с предложением по Римскому статуту

Армения предложила РФ подписать соглашение для решения по Римскому статуту
Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом со ссылкой на представителя Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян пишет ТАСС.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» МУС в отношении руководства России. В ведомстве заметили, что армянская сторона предупреждена о негативных последствиях возможных шагов для отношений между Россией и Арменией.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута связана с напряженной ситуацией на границе с Азербайджаном, а не направлена против России.
Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян отметил, что Москве было предложено соглашение для юридического решения по Римскому статуту.
«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - заметил он.
Напомним, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Москва раскритиковала это решение, а также предприняла ряд ответных действий, в частности, объявила в розыск судью МУС Томоко Аканэ.