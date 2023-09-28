Армения обратилась к России с предложением по Римскому статуту

Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом со ссылкой на представителя Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян пишет ТАСС.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» МУС в отношении руководства России. В ведомстве заметили, что армянская сторона предупреждена о негативных последствиях возможных шагов для отношений между Россией и Арменией.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута связана с напряженной ситуацией на границе с Азербайджаном, а не направлена против России.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян отметил, что Москве было предложено соглашение для юридического решения по Римскому статуту.

«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - заметил он.