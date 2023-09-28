Киев попытался оправдать эсэсовцев после скандала в Канаде
Минкульт Украины не считает, что бывшие участники дивизии СС «Галичина» придерживаются нацистских взглядов. Такую точку зрения ведомство отразило в официальном документе в попытках оправдать эсэсовцев после скандала с одним из них в Канаде, передает «РИА Новости».
По данным агентства, Минкульт Украины направил правительству документ, где выступил с утверждением, что представители дивизии СС «Галичина» не исповедуют нацистских или неонацистских взглядов в какой-либо стране. Также в ведомстве заявили, что действия спикера палаты общин Энтони Рота, который назвал украинского эсэсовца «героем», не были провокацией против Украины или Канады.
На прошлой неделе парламент Канады по случаю визита Зеленского пригласил на заседание Ярослава Хунку. Его представили в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских» и назвали героем. Позже выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая знаменита не только противостоянием Красной Армии, но и зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. На этом фоне разразился скандал и пригласивший его канадский чиновник извинился и подал в отставку.