Киев попытался оправдать эсэсовцев после скандала в Канаде

Минкульт Украины не считает, что бывшие участники дивизии СС «Галичина» придерживаются нацистских взглядов. Такую точку зрения ведомство отразило в официальном документе в попытках оправдать эсэсовцев после скандала с одним из них в Канаде , передает «РИА Новости».

По данным агентства, Минкульт Украины направил правительству документ, где выступил с утверждением, что представители дивизии СС «Галичина» не исповедуют нацистских или неонацистских взглядов в какой-либо стране. Также в ведомстве заявили, что действия спикера палаты общин Энтони Рота , который назвал украинского эсэсовца «героем», не были провокацией против Украины или Канады.

На прошлой неделе парламент Канады по случаю визита Зеленского пригласил на заседание Ярослава Хунку. Его представили в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских» и назвали героем. Позже выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая знаменита не только противостоянием Красной Армии, но и зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. На этом фоне разразился скандал и пригласивший его канадский чиновник извинился и подал в отставку.