Названы последствия поставок Украине кассетных ATACMS

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что США решились на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Авторы портала The Drive допустили, что Киев может получить ракеты с кассетными боеприпасами, которые ВСУ попытаются использовать для атак по стоянкам российских самолетов и системам ПВО.

Представитель администрации США ранее рассказал телеканалу NBC News и газете The Wall Street Journal, что президент Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему «небольшую партию» ATACMS. По данным источника WSJ, ракеты будут поставлены в ближайшие недели. Financial Times https://www.ft.com/content/a6fcd6af-aade-4c68-83ab-f4eaa57b2c9d написала, что оснащены они могут быть кассетными боеголовками.

Чаще всего в дискуссиях о поставках ATACMS Украине упоминаются ракеты, оснащенные унитарными (одиночными фугасными) боеголовками. Однако версии, оснащенные кассетными боеприпасами, могут создать для российских войск «совершенно другой набор серьезных осложнений», подчеркивает The Drive.

Начиненные кассетными боеприпасами ATACMS способны уничтожать стоянки самолетов и ключевые батареи ПВО на расстоянии около 300 километров, подчеркивает издание.

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ATACMS времен конца холодной войны представляли собой ракеты с кассетным боекомплектом. Более поздние версии ATACMS оснащены унитарными боеголовками MGM-140E, MGM-168A, Block IVA, M48 и M57. Все они имеют одну и ту же осколочно-фугасную боевую часть. Эти ATACMS врезаются в цель на скоростях, приближающихся к гиперзвуковым.

Для запуска ATACMS могут использоваться реактивные системы залпового огня M270 и пусковые установки высокомобильной артиллерийской системы HIMARS. Обе системы находятся на вооружении ВСУ.

Передача Киеву кассетных боеприпасов могла показаться маловероятной в начале конфликта, но такой прецедент был создан в июле 2023 года, когда власти США одобрили поставку таких снарядов ВСУ. Первые из этих боеприпасов поступили в распоряжение украинской армии летом. Поставки таких снарядов рассматривались как способ резко расширить доступ Украины к 155-миллиметровым артиллерийским боеприпасам, чтобы поддержать ее контрнаступление.

«Таким образом, дискуссия о передаче Украине кассетных боеприпасов уже решена», - подчеркивает издание.

The Drive считает, что использование Украиной ATACMS с кассетными боеприпасами способно создать проблемы для критически важных узлов логистики и связанной с ними инфраструктуры, такой как мосты и центры управления «далеко за линией фронта».

Одна ATACMS, оснащенная GPS и инерциальной навигацией, несет около 300 суббоеприпасов M74. Размер области воздействия ATACMS и плотность распределения снарядов можно изменить, задав высоту сброса.

«М74 - ужасное оружие. <…> Сотни М74 создают облако шрапнели, покрывающее землю, и считаются высокоэффективным оружием против живой силы», - подчеркивает издание.

По версии The Drive, Украина может попытаться использовать ATACMS для атак по объектам в Крыму и для ударов по системам ПВО С-300 и С-400.

«Потери в авиации от одного-единственного обстрела могут быть беспрецедентными. <…> Вместо того, чтобы атаковать радар или командную машину с помощью ракеты или беспилотника, оснащенного унитарной боеголовкой, одна система ATACMS покроет бомбами район, где установлен ЗРК», - отмечает портал.

The Drive отмечает, что ATACMS не способны потопить корабли, но могут привести к повреждению датчиков и других компонентов.

Издание подчеркивает, что пока неизвестно, пойдут ли США на массовые поставки ATACMS, а если пойдут, то сколько и какие именно варианты ракет получит Украина. ATACMS все еще находится в производстве, но американские военные прекратили закупку новых экземпляров много лет назад.