Токаев пообещал соблюдать санкции против России

Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем .

Ранее Казахстан заявил о готовности поддержать антироссийские санкции. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это решение, Москва и Астана остаются союзниками. Также представитель Кремля объяснил шаг Казахстана давлением со стороны Запада.