Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции из-за осквернения памятного камня
Посольство России в Швеции сообщило, что в МИД королевства была направлена нота из-за акта вандализма в отношении камня, установленного в 2015 году в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере Швеции.
В сообщении говорится, что он «был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима».
«Со своей стороны направили соответствующую ноту в МИД Швеции. Потребовали восстановить первоначальный облик памятника, провести расследование данного вопиющего инцидента, найти и наказать виновных и обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений на территории Швеции», - указало посольство России в Швеции.
Оно также отметило, что такого рода действия влекут за собой возмещение нанесенного ущерба, выплату штрафа или тюремное заключение сроком от шести месяцев до четырех лет.
Ранее руководитель делегации РФ Константин Гаврилов заявил, что российские дипломаты намерены подать ноту в МИД Австрии из-за угроз представителя США Даниэля Вартко на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.