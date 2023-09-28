Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции

Посольство России в Швеции сообщило, что в МИД королевства была направлена нота из-за акта вандализма в отношении камня, установленного в 2015 году в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере Швеции.

В сообщении говорится, что он «был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима».

«Со своей стороны направили соответствующую ноту в МИД Швеции. Потребовали восстановить первоначальный облик памятника, провести расследование данного вопиющего инцидента, найти и наказать виновных и обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений на территории Швеции», - указало посольство России в Швеции.

Оно также отметило, что такого рода действия влекут за собой возмещение нанесенного ущерба, выплату штрафа или тюремное заключение сроком от шести месяцев до четырех лет.