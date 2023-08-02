Пока вы не уснули: попытка атаки корабля ВМФ РФ и о чем договорились Путин и Эрдоган

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Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать корабль ВМФ России

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Инцидент произошел минувшей ночью в юго-западной части моря. Благодаря профессиональным действиям экипажа дрон удалось своевременно обнаружить и уничтожить. Жертв и повреждений вследствие инцидента нет.

Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию

В ходе телефонного разговора лидеры Турции и России договорились о встрече на турецкой территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

О том, что главы государств говорят по телефону в среду, 2 августа, сообщило ранее агентство ТАСС, процитировав пресс-секретаря президента.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что обсуждал с турецким президентом предстоящую встречу. По словам лидера РФ, стороны договаривались о том, где она пройдет — в России или Турции.

Зеленский прокомментировал ухудшение отношений Украины с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне дипломатического скандала между двумя странами заявил в соцсетях, что Киев очень ценит «историческую поддержку Польши» и призывает обе стороны остыть.

Напомним, что конфликт возник после высказывания представителя офиса польского президента Марцина Мшидача. Он сказал, что Украине нужно больше ценить поддержку от Польши. После этого МИД Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого — ему заявили о неприемлемости таких высказываний со стороны Варшавы.

Такой шаг Киева столкнулся с критикой со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. После этого МИД страны вызвал к себе украинского посла.

МИД: саммит в Саудовской Аравии — попытка создать коалицию против России

Встречи, которые инициирует Киев и его западные союзники для продвижения «формулы мира» Зеленского, на самом деле, организуются с целью «сколачивания антироссийской коалиции». Как сообщает «Коммерсантъ», так в ведомстве ответили на вопрос об отношении к переговорам по урегулированию конфликта без участия России.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что встреча с участием представителей около 30 стран может пройти в Джидде с 5 по 6 августа. На консультации якобы приглашены западные страны, Украина и ряд развивающихся государств, в том числе партнеры России по БРИКС — Индия, Бразилия и ЮАР.

Мужчина с гранатой сдался полиции после переговоров с главой Башкирии

Телеграм-канал "Подъем"

Военнослужащий, грозивший взорвать гранаты под Уфой, сдался после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом со ссылкой на пресс-службу руководителя региона пишет РИА Новости.

По информации источника издания в экстренных службах, утром военнослужащего везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбуждено уголовное дело об оставлении части. По дороге он достал гранаты и начал угрожать взрывом.

При этом 39-летний мужчина потребовал встречи с руководителем республики. Радий Хабиров выехал на место происшествия. И после разговора с ним военнослужащий принял решение сдаться, отмечает РЕН ТВ.

США поставили украинским боевикам "бомбы на гусеницах"

rg.ru

Американцы перебросили на Украину бронированные машины, эксплуатация которых в настоящее время представляет большую опасность для самих же боевиков ВСУ.

Речь идет о транспортно-заряжающих M992 FAASV. Внешне они выглядят почти как обычные самоходки, но у них нет 155-мм гаубиц.

В целом из вооружения имеются 40-мм автоматические гранатометы Mark 19 или 12,7-мм пулеметы M2 Browning.

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции избили туриста из Московской области стульями. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел в Loxia Comfort Club в Сиде.

Житель Егорьевска, Никита, поехал на отдых со своей девушкой и сестрой. В первый день компания пошла в ресторан при отеле. Там с ними познакомился выпивший отельный фотограф, который предложил им вместе покурить его кальян, а в качестве платы попросил еще спиртного. Отдыхающие согласились на предложение. Однако, чем больше мужчина выпивал, тем более агрессивным он становился. В один момент фотограф стал приставать к сестре россиянина. После отказа он начал конфликт, но уже с другими туристами.

Собчак ответила пожаловавшейся на нее Мизулиной

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной после того, как организация пожаловалась на нее в Следственный комитет из-за интервью с актером Алексеем Паниным*. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она заявила, что монтаж ролика делался при участии юристов.

«Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все "террористические" высказывания были перекрыты, а плашки "редакция осуждает подобные высказывания" стоят под всеми подобными утверждениями», — написала Собчак.

Она также заявила, что поднимала в беседе с Паниным* подобные темы, чтобы понять его позицию и мотивацию.

Минздрав РФ опроверг данные о переводе медпомощи на платную основу

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил журналистам, что сообщения о переводе части услуг медицинской помощи на платную основу в стране не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — сказал помощник министра.

По его словам, в России все виды медпомощи будут, как и ранее, оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Чемпион мира Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

соцсети

Чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы Джанлуиджи Буффон объявил завершении карьеры.

— Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё. Я отдал вам всё. Мы сделали это вместе, — написал итальянец в своих соцсетях