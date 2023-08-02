В ходе телефонного разговора лидеры Турции и России договорились о встрече на турецкой территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

О том, что главы государств говорят по телефону в среду, 2 августа, сообщило ранее агентство ТАСС, процитировав пресс-секретаря президента.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что обсуждал с турецким президентом предстоящую встречу. По словам лидера РФ, стороны договаривались о том, где она пройдет — в России или Турции.

Ранее помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что президенты России и Турции нередко проводят телефонные переговоры. Он добавил, что в одной из бесед стороны могут затронуть черноморскую инициативу.