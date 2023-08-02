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Эрдоган и Путин договорились о встрече

В ходе телефонного разговора лидеры Турции и России договорились о встрече на турецкой территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

О том, что главы государств говорят по телефону в среду, 2 августа, сообщило ранее агентство ТАСС, процитировав пресс-секретаря президента.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что обсуждал с турецким президентом предстоящую встречу. По словам лидера РФ, стороны договаривались о том, где она пройдет — в России или Турции.

Ранее помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что президенты России и Турции нередко проводят телефонные переговоры. Он добавил, что в одной из бесед стороны могут затронуть черноморскую инициативу.

В Турции заявили об отказе Путина от переговоров по зерновой сделке с Эрдоганом

Напомним, что Владимир Путин в середине июля заявил о выходе России из зерновой сделки. Он пояснил, что возвращение к ней теоретически возможно, но только в том случае, если западные в полном объеме выполнят все условия Москвы.

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