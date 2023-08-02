США поставили украинским боевикам "бомбы на гусеницах"
Американцы перебросили на Украину бронированные машины, эксплуатация которых в настоящее время представляет большую опасность для самих же боевиков ВСУ.
Речь идет о транспортно-заряжающих M992 FAASV. Внешне они выглядят почти как обычные самоходки, но у них нет 155-мм гаубиц.
В целом из вооружения имеются 40-мм автоматические гранатометы Mark 19 или 12,7-мм пулеметы M2 Browning.
Они должны работать вместе с самоходными артиллерийскими установками М109, в том числе с модификацией A6 Paladin. Вчера стало известно об уничтожении одной из таких САУ. Взрыв разметал ее на части. Но если в M992-й попадет снаряд, ПТУР, "Ланцет" или FPV-дрон, то последствия будут еще более разрушительными, так эти машины предназначены для перевозки 118 боеприпасов, 120 зарядов к ним и 192 взрывателей. То есть, по сути, являются "бомбами на гусеницах", и если нашим воинам удастся подловить где-нибудь такой гусеничный транспортер, это будет большой удачей.
Масса ТЗМ составляет 26100 кг. Грузоподъемность - 8600 кг. Также возможна перевозка 203,2-мм выстрелов.
Броня защищает лишь от стрелкового оружия и осколков. Мощность двигателя - 440 л.с. Максимальная скорость - 56 км/ч. Запас хода по топливу - около 350 км. Глубина преодолеваемого брода - один метр. Экипаж - четыре человека.