США поставили украинским боевикам "бомбы на гусеницах"

Они должны работать вместе с самоходными артиллерийскими установками М109, в том числе с модификацией A6 Paladin. Вчера стало известно об уничтожении одной из таких САУ. Взрыв разметал ее на части. Но если в M992-й попадет снаряд, ПТУР, "Ланцет" или FPV-дрон, то последствия будут еще более разрушительными, так эти машины предназначены для перевозки 118 боеприпасов, 120 зарядов к ним и 192 взрывателей. То есть, по сути, являются "бомбами на гусеницах", и если нашим воинам удастся подловить где-нибудь такой гусеничный транспортер, это будет большой удачей.