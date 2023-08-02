Военнослужащий, грозивший взорвать гранаты под Уфой, сдался после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом со ссылкой на пресс-службу руководителя региона пишет РИА Новости.

По информации источника издания в экстренных службах, утром военнослужащего везли на психиатрическую экспертизу в поселок Базилевка. Против него возбуждено уголовное дело об оставлении части. По дороге он достал гранаты и начал угрожать взрывом.

При этом 39-летний мужчина потребовал встречи с руководителем республики. Радий Хабиров выехал на место происшествия. И после разговора с ним военнослужащий принял решение сдаться, отмечает РЕН ТВ.