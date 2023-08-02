Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями
Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции избили туриста из Московской области стульями. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел в Loxia Comfort Club в Сиде.
Житель Егорьевска, Никита, поехал на отдых со своей девушкой и сестрой. В первый день компания пошла в ресторан при отеле. Там с ними познакомился выпивший отельный фотограф, который предложил им вместе покурить его кальян, а в качестве платы попросил еще спиртного. Отдыхающие согласились на предложение. Однако, чем больше мужчина выпивал, тем более агрессивным он становился. В один момент фотограф стал приставать к сестре россиянина. После отказа он начал конфликт, но уже с другими туристами.
Через несколько минут сотрудник отеля ударил другого отдыхающего. Никита пошел разнимать драку. Следом подоспели администратор и охранники. В результате в отдыхающих начали кидаться стульями. Россиянин получил множество открытых ран, синяков и травму головы.
Сейчас пострадавший находится на дневном стационаре в местной больнице. Охранников отстранили от работы на время пребывания россиян в отеле, а в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение ресторана, которое и так входит в стоимость путевки.