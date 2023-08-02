Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями

Житель Егорьевска, Никита, поехал на отдых со своей девушкой и сестрой. В первый день компания пошла в ресторан при отеле. Там с ними познакомился выпивший отельный фотограф, который предложил им вместе покурить его кальян, а в качестве платы попросил еще спиртного. Отдыхающие согласились на предложение. Однако, чем больше мужчина выпивал, тем более агрессивным он становился. В один момент фотограф стал приставать к сестре россиянина. После отказа он начал конфликт, но уже с другими туристами.