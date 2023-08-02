МИД: саммит в Саудовской Аравии — попытка создать коалицию против России

МИД РФ: встреча по Украине в Саудовской Аравии — попытка сколотить коалицию против России
Встречи, которые инициирует Киев и его западные союзники для продвижения «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, на самом деле являются обманом и попыткой создать «антироссийскую коалицию». Как сообщает «Коммерсантъ», так в ведомстве ответили на вопрос об отношении к переговорам по урегулированию конфликта без участия России.
Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что встреча с участием представителей около 30 стран может пройти в Джидде с 5 по 6 августа. На консультации якобы приглашены западные страны, Украина и ряд развивающихся государств, в том числе партнеры России по БРИКС — Индия, Бразилия и ЮАР.
В МИД РФ заявили, что Москва исходит из реалистичного взгляда своих партнеров на подобные мероприятия. Они прекрасно понимают «токсичные намерения Киева» и стран Запада, которые пытаются обманом переманить их на свою сторону и «оторвать от России».
«А главное, они полностью разделяют позицию, что мирные переговоры невозможны без нашей страны», — добавили в ведомстве.
МИД считает, что партнеры России будут руководствоваться именно такими подходами в случае участия в консультациях в Саудовской Аравии.
Ранее возможную встречу комментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно будет следить за этой встречей.