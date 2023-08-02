Зеленский прокомментировал ухудшение отношений Украины с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне дипломатического скандала между двумя странами заявил в соцсетях, что Киев очень ценит «историческую поддержку Польши» и призывает обе стороны остыть.

Напомним, что конфликт возник после высказывания представителя офиса польского президента Марцина Мшидача. Он сказал, что Украине нужно больше ценить поддержку от Польши. После этого МИД Украины вызвало польского посла Бартоша Цихоцкого — ему заявили о неприемлемости таких высказываний со стороны Варшавы.

Такой шаг Киева столкнулся с критикой со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. После этого МИД страны вызвал к себе украинского посла.