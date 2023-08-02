ВСУ снова попытались атаковать военный корабль РФ беспилотным катером
ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Инцидент произошел минувшей ночью в юго-западной части моря. Благодаря профессиональным действиям экипажа дрон удалось своевременно обнаружить и уничтожить. Жертв и повреждений вследствие инцидента нет.
Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли аналогичную попытку атаки в ночь на 1 августа. Тогда Киев пытался атаковать безэкипажными катерами российские гражданские транспортные суда. Сопровождавшие их корабли ВМФ РФ своевременно обнаружили и уничтожили всех дронов.
Также в ночь с 31 июля на 1 августе ВСУ попытались атаковать тремя беспилотными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Экипаж вовремя обнаружил и уничтожил дроны из штатного вооружения.