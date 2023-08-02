Минздрав РФ опроверг данные о переводе медпомощи на платную основу

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — сказал помощник министра.

До этого опрос онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu показал, что многие россияне избегают похода к медицинским специалистам из-за высокой стоимости их услуг. В целом 33% опрошенных не пользуются платной медициной, больше половины из них ответили, что она для них слишком дорогая. Согласно исследованию, в целях экономии 30% респондентов стараются ходить к врачам в бесплатные поликлиники, чуть меньше — 29% — сдают анализы по ОМС, а не в лабораториях. Также часть россиян (22%) пользуются медицинскими услугами со скидками и акциями, чтобы сэкономить.