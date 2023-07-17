Пока вы не уснули: Кремль об атаке на Крымский мост и катастрофа Су-25 в Ейске

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Кремль назвал достижение целей СВО ответом на атаку на Крымский мост

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответом на атаку на Крымский мост станет достижение всех целей спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.

«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», — заявил он.

По его словам, Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также «отдает себе отчет в коварности Киева». Пресс-секретарь президента добавил, что от властей требуется собранность и дополнительная работа.

Названа предварительная причина аварии Су-25 в Краснодарском крае

Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем, предварительно, из-за отказа двигателя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Предварительная причина аварии - отказ двигателя», - отметили в пресс-службе.

В ЮВО уточнили, что катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.

МИД России назвал дату прекращения зерновой сделки

Без участия России черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Дату прекращения действия зерновой сделки МИД России.

В заявлении отмечается, что в условиях «откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений» продолжение черноморской инициативы теряет смысл. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки только в случае получения конкретных результатов, а не обещаний и заверений.

«Если же в западных столицах реально дорожат «черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия», — говорится в заявлении.

Названы особенности атаковавших Крымский мост беспилотников

Украина на протяжении всей специальной военной операции (СВО) использует беспилотные катера, которые атаковали Крымский мост. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он также назвал особенности этих дронов.

«То, что использует Украина — это беспилотные катера со взрывчаткой и дистанционным управлением. Уже неоднократно на протяжение всей СВО они замечались в Севастопольской бухте, с помощью них атаковали и корабли на рейде, и даже возле Босфора наш разведывательный корабль, который наблюдает за инфраструктурой — его тоже пытались атаковать такого рода беспилотники», — рассказал специалист.

Беспилотный катер со взрывчаткой достигает цели, после чего детонирует, объяснил Дмитрий Дрозденко. По его словам, впервые такие катера использовали во время Второй мировой войны. Однако в 40-е годы у них не было дистанционного управления.

Курс евро превысил 102 рубля

Рубль в понедельник утром демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 102 рубля впервые с 6 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 09:21 мск курс европейской валюты поднимался на 0,86%, до 102,08 рубля. К 09:26 мск курс евро был на отметке в 102,03 рубля (+0,82%). Курс доллара повышался на 0,84%, до 90,82 рубля, юаня - на 0,24%, до 12,65 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Российской газете», что на текущей неделе курс доллара будет торговаться на уровне 88-92 руб., евро — 99-103 руб.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США "военным наступлением"

Осуществленный 12 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР - всего лишь начало "военного наступления" народной республики. Такое предупреждение сделала в понедельник Соединенным Штатам сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

"То, за чем США наблюдали с тревогой несколько дней назад, является всего лишь началом уже развернутого военного наступления КНДР", - приводит слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра лидера КНДР назвала попытку Пхеньяна силой остановить "американский волюнтаризм" более эффективным способом обеспечить мир и стабильность на Корейском полуострове, чем переговоры.

Актриса Ольга Шувалова попыталась покончить с собой

Актриса Ольга Шувалова попыталась совершить самоубийство. В настоящее время врачи борются за ее жизнь, сообщает Telegram-канал Baza.

37-летняя актриса была госпитализирована с отравлением.

«В разговоре с медиками она призналась, что хотела совершить самоубийство. По какой причине — неясно», — говорится в сообщении.

В Приднестровье убит лидер компартии Хоржан

kprf.ru

Сегодня ночью был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом заявил руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов, потребовав расследования преступления, пишет РИА Новости.

«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», - заявил Зюганов.

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики уточнили, что сообщение о смерти лидера оппозиционных сил Олега Хоржана поступило около 11.30.

Неопознанный объект найден на пляже в Австралии

Власти Австралии пытаются идентифицировать предмет, выброшенный океаном на западное побережье, пока он считается опасным для людей. Об этом со ссылкой на полицию штата Западная Австралия (WAPF) пишет ТАСС.

Двухметровый металлический цилиндр, местами проржавевший и покрытый ракушками, был найден жителями поселка Грин-Хэд. Среди версий происхождения объекта, которые выдвинули интернет-пользователи: деталь самолета Boeing 777-200 и третья ступень индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle.

В полиции отметили, что сейчас проводится расследование происхождения неопознанного предмета, он находится под охраной.

Спортсменов обяжут выплачивать компенсацию в случае смены гражданства

В Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене гражданства спортсменом.