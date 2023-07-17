Названа предварительная причина аварии Су-25 в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем, предварительно, из-за отказа двигателя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Предварительная причина аварии - отказ двигателя», - отметили в пресс-службе.
В ЮВО уточнили, что катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.
В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что пилот катапультировался. Спасатели оперативно эвакуировали летчика.
Жертв среди мирного населения нет. О разрушениях также не сообщается.
Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.
По предварительным данным, летчик скончался по дороге в больницу, откачать его не удалось. Официального подтверждения этой информации нет.