Названа предварительная причина аварии Су-25 в Краснодарском крае

Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем, предварительно, из-за отказа двигателя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Предварительная причина аварии - отказ двигателя», - отметили в пресс-службе.

В ЮВО уточнили, что катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что пилот катапультировался. Спасатели оперативно эвакуировали летчика.

Жертв среди мирного населения нет. О разрушениях также не сообщается.

Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.