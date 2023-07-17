Названы особенности атаковавших Крымский мост беспилотников

Украина на протяжении всей специальной военной операции (СВО) использует беспилотные катера, которые атаковали Крымский мост. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он также назвал особенности этих дронов.

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«То, что использует Украина — это беспилотные катера со взрывчаткой и дистанционным управлением. Уже неоднократно на протяжение всей СВО они замечались в Севастопольской бухте, с помощью них атаковали и корабли на рейде, и даже возле Босфора наш разведывательный корабль, который наблюдает за инфраструктурой — его тоже пытались атаковать такого рода беспилотники», — рассказал специалист.

Беспилотный катер со взрывчаткой достигает цели, после чего детонирует, объяснил Дмитрий Дрозденко. По его словам, впервые такие катера использовали во время Второй мировой войны. Однако в 40-е годы у них не было дистанционного управления.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что переправу через Керченский пролив атаковали два надводных беспилотника. Это произошло 17 июля в 03:05. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

ЧП произошло в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Движение остановлено. Судя по опубликованным кадрам, один из пролетов разрушен.