Кремль назвал достижение целей СВО ответом на атаку на Крымский мост

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответом на атаку на Крымский мост станет достижение всех целей спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.

«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», — заявил он.

По его словам, Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также «отдает себе отчет в коварности Киева». Пресс-секретарь президента добавил, что от властей требуется собранность и дополнительная работа.