Неопознанный объект найден на пляже в Австралии

Власти Австралии пытаются идентифицировать предмет, выброшенный океаном на западное побережье, пока он считается опасным для людей. Об этом со ссылкой на полицию штата Западная Австралия (WAPF) пишет ТАСС.

Двухметровый металлический цилиндр, местами проржавевший и покрытый ракушками, был найден жителями поселка Грин-Хэд. Среди версий происхождения объекта, которые выдвинули интернет-пользователи: деталь самолета Boeing 777-200 и третья ступень индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle.

В полиции отметили, что сейчас проводится расследование происхождения неопознанного предмета, он находится под охраной.

«Мы настоятельно призываем всех воздержаться от выводов и <…> призываем людей, находящихся поблизости, соблюдать безопасную дистанцию, поскольку предмет считается опасным до тех пор, пока не будет установлено его происхождение», - подчеркнули в WAPF.

Там также отметили, что выброшенный океаном объект точно «не является частью пассажирского самолета», его происхождение пытаются определить с помощью различных государственных и федеральных агентств.