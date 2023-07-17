МИД России назвал дату прекращения зерновой сделки

В заявлении отмечается, что в условиях «откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений» продолжение черноморской инициативы теряет смысл. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки только в случае получения конкретных результатов, а не обещаний и заверений.