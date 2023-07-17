Зюганов: В Приднестровье убит лидер компартии Хоржан

Сегодня ночью был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом заявил руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов, потребовав расследования преступления, пишет РИА Новости.

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«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», - заявил Зюганов.

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики уточнили, что сообщение о смерти лидера оппозиционных сил Олега Хоржана поступило около 11.30.

«В частном доме в с. Суклея обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти. [Тело] обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В свою очередь лидер «Гражданского конгресса» Марк Ткачук заявил, что Олега Хоржана убили в его кабинете, пишет «Комсомольская правда».

«Зарезали... Подозреваемых пока не задержали», - рассказал он.

По данным МВД Приднестровья, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.