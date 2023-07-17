Зюганов: В Приднестровье убит лидер компартии Хоржан

В Приднестровье убит лидер компартии Олег Хоржан
Сегодня ночью был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом заявил руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов, потребовав расследования преступления, пишет РИА Новости.
«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», - заявил Зюганов.
В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики уточнили, что сообщение о смерти лидера оппозиционных сил Олега Хоржана поступило около 11.30.
«В частном доме в с. Суклея обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти. [Тело] обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В свою очередь лидер «Гражданского конгресса» Марк Ткачук заявил, что Олега Хоржана убили в его кабинете, пишет «Комсомольская правда».
«Зарезали... Подозреваемых пока не задержали», - рассказал он.
По данным МВД Приднестровья, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в 2022 году в Приднестровье вводился «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, а в селе Парканы прозвучали взрывы.