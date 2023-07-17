Актриса Ольга Шувалова попыталась покончить с собой

Актриса Ольга Шувалова попыталась совершить самоубийство. В настоящее время врачи борются за ее жизнь, сообщает Telegram-канал Baza.

37-летняя актриса была госпитализирована с отравлением.

«В разговоре с медиками она призналась, что хотела совершить самоубийство. По какой причине — неясно», — говорится в сообщении.

Ольга Шувалова известна по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Cпецназ». Также она снялась в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» и клипе Вячеслава Бутусова «Девушка по городу».