Актриса Ольга Шувалова попыталась покончить с собой
Актриса Ольга Шувалова попыталась совершить самоубийство. В настоящее время врачи борются за ее жизнь, сообщает Telegram-канал Baza.
37-летняя актриса была госпитализирована с отравлением.
«В разговоре с медиками она призналась, что хотела совершить самоубийство. По какой причине — неясно», — говорится в сообщении.
Ольга Шувалова известна по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Cпецназ». Также она снялась в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» и клипе Вячеслава Бутусова «Девушка по городу».
21 июня агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в квартире в центре Москвы найдено тело одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова. Он оставил предсмертную записку. В ней сказано, что Клинишов очень переживал из-за смерти супруги и болезни.