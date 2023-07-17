Сестра Ким Чен Ына пригрозила США "военным наступлением"

Осуществленный 12 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР - всего лишь начало "военного наступления" народной республики. Такое предупреждение сделала в понедельник Соединенным Штатам сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

"То, за чем США наблюдали с тревогой несколько дней назад, является всего лишь началом уже развернутого военного наступления КНДР", - приводит слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство КореКореи (ЦТАК).

Сестра лидера КНДР назвала попытку Пхеньяна силой остановить "американский волюнтаризм" более эффективным способом обеспечить мир и стабильность на Корейском полуострове, чем переговоры.

Она также сказала, что США должны "прекратить валять дурака, провоцируя КНДР", поскольку это "угрожает их собственной безопасности".

"Мы готовы решительно ответить на любой шаг, подрывающий мир и стабильность на Корейском полуострове, угрожающий благополучию народа и посягающий на суверенитет и территориальную целостность государства", - сказала заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.