Пока вы не уснули: Минфин о "мобилизации" ресурсов и результаты саммита НАТО для Украины

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В Минфине начали готовиться к «мобилизации ресурсов»

Министерство финансов России не видит рисков для исполнения бюджета в 2023 году, однако в следующие три года надо быть готовыми к «мобилизации ресурсов». Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает Forbes.

По его словам, в настоящее время в части «базовых всех решений вообще у нас проблем нет». Что касается дополнительных решений, то Силуанов заверил, что их удастся найти.

Зеленский назвал результаты саммита НАТО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, можно оценить как хорошие для Киева, но не идеальные из-за того, что Украина не получила официального приглашения стать членом альянса.

"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было бы приглашение [Украины в НАТО], они были бы идеальными", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом перед первым заседанием Совета Украина - НАТО.

После этих слов украинский президент повернулся в сторону Столтенберга и несколько секунд смотрел на него с улыбкой.

Денисенко признался в убийстве бывшего капитана подлодки "Краснодар" Ржицкого

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Бывший глава Федерации карате Украины Сергей Денисенко признался в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. По его словам, это было задание от украинских спецслужб. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Денисенко сознался в убийстве <...> Ржицкого», — сказано в публикации.

По его словам, такое задание ему дали украинские спецслужбы.

СМИ сообщили о взрыве на крупном предприятии в Нижегородской области

Издание NN сообщило, что на нефтехимическом предприятии «Сибур» в нижегородском Дзержинске произошел взрыв. При этом NN ссылается на источник в экстренных службах.

По данным NN, на предприятии горит установка окиси этилена. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. Такой ранг присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники.

США анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины

В среду, 12 июля, США и другие страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

По словам американских чиновников, 12 июля западные союзники презентуют планы обновления ВСУ, которые позволят украинской армии защищать себя и сдерживать атаки.

Также состоится серия двусторонних переговоров стран G7 и Украины для достижения двусторонних гарантий безопасности.

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает акции с сожжением священных книг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В документе утверждается, что СПЧ решительно отвергает недавние публичные преднамеренные акты осквернения Корана и призывает привлечь виновных в «актах религиозной ненависти» к ответственности.

За резолюцию проголосовали 28 стран, 12 - против, еще семь воздержались. Против выступили Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Великобритания и США. Россия не участвовала в голосовании, поскольку не является членом СПЧ, но поддержала документ.

Германия отказалась от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше

Германия отказалась от создания в Польше центра по ремонту поставленных Киеву танков Leopard. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Берлин и Варшава не смогли договориться об условиях сотрудничества. Причиной решения, о котором якобы должны официально объявить в ближайшие дни, являются завышенные ценовые ожидания со стороны польской стороны.

Напомним, что ранее о таких разногласиях писал немецкий журнал Der Spiegel. По его информации, проблемы в переговорах возникли из-за позиции Варшавы.

Страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с РФ

Страны «Большой семерки» (G7) дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

«В случае вооруженного нападения со стороны России в будущем мы готовы оказать Украине срочную помощь и поддержку в сфере безопасности, современные наземные, морские и воздушные вооружения, а также экономическую помощь, ввести меры, чтобы обременить Россию экономическими и другими издержками», — сказано в заявлении.

ООН заявила о пытках задержанных на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его управление (УВКПЧ ООН) документально подтвердило 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине и применения пыток в местах содержания под стражей. Его цитирует ТАСС.

По словам Тюрка, большинство из тех, в отношении кого применялись пытки, подозревались в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом на территории страны. А необоснованные задержания стали следствием «чрезмерно широких поправок» в уголовное законодательство в условиях военного положения, указал он.

В Кремле пообещали ответ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, вероятное применение ВСУ кассетных боеприпасов поменяет текущую ситуацию. Однако какие именно меры будет принимать Москва представитель Кремля не уточнил, заявив, что это прерогатива Минобороны.