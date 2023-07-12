В среду, 12 июля, США и другие страны G7 объявят о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

По словам американских чиновников, 12 июля западные союзники презентуют планы обновления ВСУ, которые позволят украинской армии защищать себя и сдерживать атаки.

Также состоится серия двусторонних переговоров стран G7 и Украины для достижения двусторонних гарантий безопасности.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс создаст долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода ВСУ на стандарты НАТО.

В альянсе также сообщили, что для Украины упростят процесс вступления в НАТО - отменят план действий по членству. В итоге для вступления в альянс стране потребуется лишь один шаг - получение согласия всех членов НАТО. Конкретных дат в альянсе не назвали, президент Украины Владимир Зеленский назвал это абсурдным и неуважительным.