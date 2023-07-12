В ООН отреагировли резолюцией на сожжение священных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает акции с сожжением священных книг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

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В документе утверждается, что СПЧ решительно отвергает недавние публичные преднамеренные акты осквернения Корана и призывает привлечь виновных в «актах религиозной ненависти» к ответственности.

За резолюцию проголосовали 28 стран, 12 - против, еще семь воздержались. Против выступили Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Великобритания и США. Россия не участвовала в голосовании, поскольку не является членом СПЧ, но поддержала документ.

Напомним, что голосование было связано с недавними акциями в странах Северной Европы. Так, в январе глава датской ультраправой партии Stram Kurs Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Позднее, в июне, мужчина разорвал и сжег Коран возле мечети в Стокгольме. Акции были согласованы с властями.