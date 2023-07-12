Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, можно оценить как хорошие для Киева, но не идеальные из-за того, что Украина не получила официального приглашения стать членом альянса.

"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было бы приглашение [Украины в НАТО], они были бы идеальными", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом перед первым заседанием Совета Украина - НАТО.

После этих слов украинский президент повернулся в сторону Столтенберга и несколько секунд смотрел на него с улыбкой.

Зеленский также сказал, что в Киеве понимают, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт.

Ранее Зеленский провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе, а также с и.о. главы правительства Нидерландов Марком Рютте. По словам Зеленского, обсуждались в том числе "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО". При этом он пояснил, что Киев ждет разъяснений по поводу приглашения в альянс.